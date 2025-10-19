Max Verstappen arranca implacable en Texas y desata el temor en los McLaren

-

Verstappen no se bajó de lo alto de un podio en el que superó a Norris y Leclerc.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arrasó este sábado con la carrera al esprint y la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos y sigue estrechando el cerco sobre sus rivales de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE AT COTA!!



An absolutely mighty lap secures the Red Bull driver the fastest time!

El australiano y el británico, primeros clasificados del Mundial de Fórmula 1, vivieron un aciago arranque del fin de semana en Austin (Texas), colaborando a las ambiciones de Verstappen de acometer una remontada récord en este final de temporada.

Los dos pilotos de McLaren chocaron entre ellos en la carrera esprint, que tuvieron que abandonar en la primera vuelta, y tampoco estuvieron a la altura en la sesión de clasificación para el Gran Premio del domingo.

Después de que sus mecánicos repararan a tiempo los autos, Norris arañó en el último momento la segunda plaza de la parrilla para el domingo.

Ride onboard with Max Verstappen as he clinches the Pole Position for the United States Grand Prix!

Piastri, en cambio, tendrá que remontar desde la sexta posición para proteger lo que pueda de su menguante ventaja de 22 puntos sobre Norris y de 55 sobre Verstappen.

"Estoy contento con la segunda posición, podría haber sido peor", reconoció Norris. "Hoy no había posibilidad de conseguir la pole. Mi plan para mañana es no ser golpeado".

"Fue una buena clasificación. En cada segmento el auto fue muy fuerte", dijo Verstappen tras lograr la pole número 47 de su carrera.

"Hacía mucho calor, también hay vientos muy fuertes. No pudimos hacer nuestra última vuelta (...) pero afortunadamente no la necesitábamos", señaló Mad Max.