Comandados por Xavi Hernández, el Barcelona logra su primera victoria de visitante

Comandados por Xavi Hernández, el Barcelona logró su primer victoria de visita frente al Villarreal.

OTRAS NOTICIAS: Haaland regresa y anota tremendo gol en la victoria del Dortmund

Este sábado 27 de noviembre el Villarreal recibió de local al equipo dirigido por Xavi Hernández por jornada de LaLiga española.

El encuentro empezó muy parejo para ambos equipos pero la victoria se la llevó el Barcelona por 1-3.

A tan solo 20 minutos de haber comenzado, Memphis estuvo a punto de abrir el marcador, pero el portero Gerónimo Rulli logró atrapar el balón. Con el empate a ceros, se fueron al descanso del primer tiempo.

Todo se encendió al segundo tiempo, con un gol de Frenkie de Jong al minuto 48, el cual estuvo en duda para el árbitro pero terminó concediéndolo después de sospechar una posible posición irregular de Memphis, quien estaba habilitado.

Barcelona get their goal!



Frenkie de Jong with the easy tap in! pic.twitter.com/Me3BTz1VII — ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2021

Minutos más tarde de la anotación del Barcelona, De Jong la volvió a tener cerca junto a Memphis, pero el arquero la atajó.

El empate se llegó al minuto 76, de la mano de Samuel Chukwueza. En un saque de banda del Barça, Danjuma se la dejó a Chukwueza para definir con velocidad.

¡Lo empata el Villarreal!



Chukwueze anota para el submarino amarillo. pic.twitter.com/j72eR9GZXm — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 27, 2021

Casi por acabar los 90 minutos reglamentarios, Memphis Depay salvó al equipo azulgrana con tremenda anotación.

¡GOOOOOL DE MEMPHIS!



El Barcelona anota el segundo a nada del final. pic.twitter.com/6V2WOowCgw — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 27, 2021

Para finalizar el encuentro, un penal a favor del Barcelona terminó por coronar su victoria de visita, Philippe Coutinho fue el encargado del tercer gol a favor del cuadro culé.