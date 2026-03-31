Lamentan el fallecimiento de jinete atacado en San Raymundo

El jinete Gustavo García participaba en desfiles hípicos que se han llevado a cabo en San Raymundo.
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El Comité Hípico de San Raymundo lamentó el fallecimiento del jinete Gustavo Adolfo García Ávalos, de 42 años, quien fue atacado a balazos el pasado lunes 30 de marzo.
"Es una noticia muy triste. Nuestras más sinceras condolencias para la familia García y para todos los miembros del Comité Hípico de San Raymundo por la partida de Gustavo García (Piris)", se lee en una publicación realizada por la delegación.
Asimismo, el Comité mencionó que el jinete "formaba parte importante de su comunidad", ya que solía participar en los desfiles hípicos que se realizan en dicho municipio.
Medios locales se ha unido a los lamentos indicando lo siguiente: "expresamos nuestras más sentidas condolencias y elevamos nuestras oraciones para que su familia encuentre pronta resignación", acompañado de una esquela.