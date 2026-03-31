Identifican a hombre que murió tras ataque armado en San Raymundo

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Gustavo García falleció en su ingreso al hospital luego de que fuera atacado a balazos por dos hombres que ya habrían sido detenidos.

Un ataque armado que le provocó la muerte a un hombre de 42 años, se registró el pasado lunes 30 de marzo en la 10a. avenida y 6a. calle de la zona 4 de San Raymundo.

La víctima fue identificada como: Gustavo Adolfo García Avalos, quien a pesar de haber sido trasladado con vida al Hospital Roosevelt, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Gustavo Adolfo García Avalos murió tras haber sido atacado a balazos. (Foto: Redes sociales)

Esta persona fue atacada a balazos presuntamente por Ricardo Alberto López Armas, de 25 años, quien iba a bordo de un taxi que era conducido por Darwin Antonio Mendoza Pérez, 44, hombres que fueron capturados tras el incidente armado.

Taxista y sicario son capturados como presuntos responsables de ataque armado



Fueron detenidos por policías de la comisaría 16 en el bulevar Las Fuentes, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, se trata de Darwin “N”, de 44 años, piloto del taxi y Ricardo “N”, de 25 años, sicario pic.twitter.com/dukA1lMPbz — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 31, 2026

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que la detención de estos sospechosos tras una persecución que finalizó en el bulevar Las Fuentes, en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.

El taxi fue consignado por las autoridades y en su interior encontraron un revólver que estaba oculto en un compartimiento secreto ubicado en el tablero del vehículo.

Los sospechosos huían en un taxi que fue copado por las autoridades. (Foto: PNC)

Además, se localizó una bolsa de nylon de color negro conteniendo en su interior municiones de calibre ignorado, según informó la PNC.