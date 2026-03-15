Lamentan muerte del doctor que iba a bordo de la avioneta accidentada

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La Municipalidad de San Marcos y medios locales se han unido a las condolencias por el fallecimiento del Dr. José Carlos Fuentes Orozco.

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La Municipalidad de San Marcos ha lamentado el fallecimiento del Dr. José Carlos Fuentes Orozco, de 48 años, quien iba a bordo de la avioneta accidentada en una zona montañosa del cantón Barrios, en la aldea Villa Hermosa, en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

Fuentes Orozco, quien en vida fue un reconocido ginecólogo de la localidad y era originario de la aldea Champollap, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, elevando oraciones para que Dios les brinde consuelo y fortaleza en este momento de profunda tristeza", escribió dicha municipalidad por medio de una publicación.

En la misma, fue publicada una esquela, en la que lamentan su muerte, luego de haber sido víctima del trágico accidente aéreo.

Medios se unen a las condolencias

Medios locales también se han unido al lamento por el fallecimiento del Dr. José Fuentes, por medio de publicaciones e incluso con video.

El Canal 2 San Marcos escribió en sus redes sociales lo siguiente: "lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Doctor José Fuentes, un hombre que dedicó su vida al servicio de los demás y que será recordado con cariño y gratitud por la población de la aldea Champollap".