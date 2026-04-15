Lamentan fallecimiento de niño tras ataque armado en zona 6

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El establecimiento en donde estudiaba Denzel Mateo lamentó su fallecimiento.

EN CONTEXTO: Fallece niño de 3 años herido en ataque armado en zona 6

Este miércoles 15 de abril se confirmó el fallecimiento de un menor de edad, que había resultado herido tras una balacera registrada el pasado martes en la 18 calle y 16 avenida "B" de la zona 6 capitalina.

Denzel Mateo Méndez Donaire, de tan solo 3 años, murió horas después debido a la gravedad de las heridas, por lo que el colegio Little Dreamers, en donde estudiaba, ha lamentado su muerte.

Denzel Mateo murió a sus 3 años, víctima de un ataque armado. (Foto: Redes sociales)

"Su alegría, ternura y luz dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Hoy lo recordamos con amor y gratitud por cada sonrisa, caba abrazo y cada momento compartido", se lee en una esquela compartida por dicha institución.

Además, brindaron palabras a la familia ante la irremediable pérdida, "nos unimos al dolor de su familia y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso. Que Dios les conceda fortaleza, consuelo y paz en este difícil momento", dice la esquela.

(Imagen: Colegio Little Dreamers)

Madre y abuela también mueren

En el ataque armado también falleció la madre y la abuela del menor, Katherine Priscila Méndez Donaire, de 24 años; y Shirley Isabel García Donaire, de 54.

Dicho colegio también compartió una esquela por la muerte de los tres integrantes de la familia.