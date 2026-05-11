Lamine Yamal provoca polémica con camiseta antimadridista en festejo del Barcelona

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La celebración del título de Liga del Barsa este lunes dejó una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales y desató el debate entre aficionados.

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Durante el recorrido del campeón por las calles de Barcelona, Lamine Yamal fue captado mostrando una camiseta con un mensaje antimadridista mientras compartía la fiesta con miles de seguidores azulgranas.

La camisola llevaba la frase "Gracias a Dios no soy madridista", un gesto que no pasó desapercibido en plena celebración del campeonato.

El desfile reunió a decenas de miles de aficionados que acompañaron al plantel en un ambiente de euforia, tras una campaña en la que el conjunto catalán volvió a conquistar La Liga y selló el título con una victoria 2-0 sobre el Real Madrid en el Clásico del domingo.

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Recado a Bellingham

Antes del desfile, Lamine también dio de qué hablar en redes sociales. El 10 culé publicó un video de la celebración acompañado del mensaje "talk is cheap" ("hablar es barato"), una frase que muchos interpretaron como una indirecta para Jude Bellingham.

“HABLAR ES BARATO”



Lamine Yamal se acuerda del mensaje de Bellingham en RRSS tras la victoria del Real Madrid en ELCLÁSICO de la primera vuelta ️ pic.twitter.com/I4V4TnesaB — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 11, 2026

El origen del cruce se remonta al 26 de octubre pasado, cuando el Madrid ganó el Clásico en el Bernabéu. En aquella ocasión, el mediocampista inglés compartió el mismo mensaje ("Hablar es barato ¡Hala Madrid siempre!") como respuesta a publicaciones previas de Lamine antes del triunfo merengue 2-1. La publicación de Lamine también fue compartida por su compañero Gavi.