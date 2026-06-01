Actualizan y refuerzan la red de monitoreo climático en Huehuetenango

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El trabajo busca la estabilidad de los procesos de envío de información hacia los centros de monitoreo.

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Personal técnico llevó a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y actualización de software en varias estaciones meteorológicas automáticas instaladas en distintos municipios de Huehuetenango.

La información fue confirmada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y se hizo con el objetivo de garantizar la calidad de los datos que se generan y transmiten para el monitoreo de las condiciones climáticas del país.

De acuerdo con la institución, las labores se efectuaron en estaciones meteorológicas automáticas tipo "Davis", equipos que permiten la recopilación continua de información relacionada con variables atmosféricas como temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, así como precipitación.

Personal del INSIVUMEH realizó el mantenimiento preventivo y actualización del sotware en las estaciones meteorológicas automáticas “Davis” ubicadas en distintos municipios de Huehuetenango, para garantizar su óptimo funcionamiento y estabilidad en la transmisión de datos. pic.twitter.com/NcCDmjKlI0 — INSIVUMEH (@insivumehgt) May 24, 2026

Los trabajos incluyeron la revisión técnica de los equipos, mantenimiento preventivo y la actualización de los sistemas informáticos que permiten la transmisión de datos en tiempo real.

Con estas acciones, el Insivumeh busca asegurar el óptimo funcionamiento de las estaciones y la estabilidad de los procesos de envío de información hacia los centros de monitoreo.

Las intervenciones se realizaron en los municipios de Todos Santos Cuchumatán, Unión Cantinil, Petatán, San Antonio Huista, Jacaltenango, Concepción Huista y Nentón, localidades estratégicas para el seguimiento de las condiciones meteorológicas de Huehuetenango.

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Según el Insivumeh, estas acciones contribuyen a fortalecer la red de observación meteorológica en la región occidental del país, permitiendo obtener registros más precisos y confiables.

Con estos se llevan a cabo la elaboración de pronósticos, el monitoreo de fenómenos atmosféricos y la emisión de información que sirve de apoyo para la toma de decisiones de las autoridades y la población.

La institución destacó que el mantenimiento periódico de la infraestructura meteorológica es fundamental para garantizar la continuidad de los servicios de vigilancia climática y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos que puedan afectar a las comunidades.