Mbappé recibe puntos de sutura en una ceja y no se entrena

Kylian Mbappé no participó en la sesión de entrenamiento del Real Madrid este domingo junto al resto del equipo. El club explicó en su web oficial que la decisión se tomó por precaución, después de que el jugador necesitara puntos en la ceja derecha tras un golpe sufrido en el último partido frente al Girona.
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El incidente ocurrió en los minutos finales de ese encuentro. En una acción dentro del área, alrededor del minuto 85, Mbappé recibió un codazo de Vitor Reis que le provocó una herida sangrante. La jugada generó malestar en el conjunto blanco, ya que el árbitro Javier Rojas no señaló penalti y tampoco hubo intervención del VAR para revisar la acción.
Tras un día de descanso, el equipo regresó al trabajo, aunque el delantero francés se ejercitó al margen. Su ausencia se sumó a las de Thibaut Courtois y Rodrygo Goes, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.
Con el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el FC Bayern Múnich a la vuelta de la esquina, el atacante podría reincorporarse a los entrenamientos este lunes, disponiendo así de un par de días para preparar el decisivo compromiso.