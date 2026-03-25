Lanzan primer adelanto de la serie de "Harry Potter"

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Lanzan de manera oficial el adelanto de la serie de "Harry Potter".

La serie basada en la obra de J. K. Rowling llega a streaming para emoción de los fanáticos de la saga.

Dominic McLaughlin es el actor elegido para encarnar al joven mago, que aparece de espaldas mientras se dirige al estadio de Quidditch de Hogwarts en una imagen de expectativa tirada previo al estreno.

Las aulas de Hogwarts, el bosque, el tren y los momentos en los que el protagonista recibe bullying por ser diferente, son parte de este esperado tráiler.

Fecha de estreno

La gran apuesta de HBO está preparada pra finales de 2026 y 2027, se cree que presumiblemente hay material para 10 años posteriores.

Según los medios especializados "Harry Potter", como se llama la serie, adaptará la saga literaria de la escritora británica, con un enfoque mucho más detallado y fiel al material original.

La intención es dedicar una temporada a cada uno de los siete libros, lo que permitirá desarrollar tramas, personajes y matices que quedaron fuera de la adaptación cinematográfica.

Reparto

La ficción contará con Dominic McLaughlin dará vida a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

John Lithgow será Albus Dumbledore, Janet McTeer será Minerva McGonagall, Paapa Essiedu es Severus Snape y Nick Frost interpretará a Rubeus Hagrid, entre muchos otros nombres que conforman un extenso elenco.

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