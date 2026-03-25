Miley Cyrus "Hannah Montana" revela sus secretos en un especial de Disney+

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Miley Cyrus celebra el vigésimo aniversario de la serie Hannah Montana, ya disponible en Disney+ con revelaciones nunca antes mencionadas.

"Creaste cultura, nena", le dice Selena Gomez a Miley Cyrus en un momento del especial en este show que está disponible en Disney+.

Se trata de un especial de una hora, un recorrido por la historia de la serie preadolescente famosa en 2006 de Disney Channel. Además, Cyrus cuenta su propia historia y un gesto de agradecimiento a sus fanáticos que crecieron con ella.

Hannah Montana.

Hannah Montana

Miley Stewart era una adolescente con una doble vida: de día era una chica común, pero de noche se convertía en una superestrella del pop, transformándose en Hannah gracias a una peluca rubia.

Miley Cyrus

Apenas tenía 12 años recién llegaba de Nashville, la actriz y cantante revela qué significa haber sido Hannah Montana y algunos secretos del detrás de cámaras.

El escenario de la serie fue recreado para el especial y en el, Cyrus y su mamá Trish rememoran junto a Gary Marsh, quien en ese momento era el presidente del Disney Channel, el proceso de audiciones que la llevó a la TV.

Marsh le confiesa a Miley que la decisión para elegirla no fue unánime y le lee el mail que en ese momento le mandó a su equipo apoyándola como su preferida. "¿Es un riesgo? Absolutamente. ¿Es una estrella en potencia? Absolutamente", decía el premonitorio mensaje.

Foto: Disney

Este especial fue producido por ella y su madre ya que celebran el Hannahversario, siguiendo los consejos de su madrina Dolly Parton.

"Promocionas algo antes de que te lo hayan pedido porque cuando se hace público, ya no te pueden decir que no", cuenta Miley que le dijo Parton.

Revelación de su primer romance

Cyrus reveló acerca de su noviazgo: "Dylan Sprouse fue mi novio. Su papá nos llevaba a comer sushi. Era un 2X1, siempre le decía que trajera a su hermano", cuenta entre risas la cantante sobre el ex actor infantil protagonista junto a su gemelo Cole de otro suceso del Disney Channel, la serie Zach y Cody: gemelos en acción.

Oficial.

La actriz también habla de su supuesta rivalidad con Taylor Swift, luego de que en 2015 le dijo al diario New York Times que no estaba interesada en formar parte del famoso grupo de amigas de Taylor porque prefería estar rodeada de "gente real".

La relación entre Miley Cyrus y Nick Jonas también fue parte de esta conversación:

"Me propusieron hacer la gira pero yo no quería dejar a mi novio, así que acepté con la condición de que Nick pudiera venir conmigo. Y así fue que los Jonas se transformaron en mi acto de apertura. Fue más divertido porque Nick estuvo ahí". En ese momento Cyrus y Jonas tenían 15 años.

Foto: Disney.

El trío de hermanos no solo fue telonero del show sino que también interpretó la canción "We Got the Party" junto a Cyrus sobre el escenario.

Selena Gomez quien interpretaba a Mikayla Skeech, la rival musical de la protagonista, también es invitada. Otro tema sobre la mesa fue el divorcio de sus padres.

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