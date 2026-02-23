Laporta rompe el silencio: "¿Messi? Nadie está por encima del Barcelona"

-

El expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que está en medio de la campaña para la reelección, admitió este lunes que su trato con Lionel Messi ya no atraviesa la cercanía de otros tiempos. En una declaración marcada por la honestidad, reconoció que entre ambos se ha instalado cierta distancia tras varios episodios recientes que han enfriado el vínculo.

Uno de los momentos clave ocurrió en 2023, durante la ceremonia del Balón de Oro. Allí, según relató el propio Laporta en Catalunya Radio, intentó saludar al futbolista argentino, pero el gesto no fue correspondido. "Hubo un incidente también en la entrega del Balón de Oro en el que yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos", afirmó

Aunque después hubo algún acercamiento, el presidente azulgrana reconoció que no se ha producido una reconciliación definitiva. "Nada es como antes", vino a admitir, dejando entrever que no descarta recomponer la relación en el futuro.

Sus palabras combinaron cierta melancolía con cautela. Porque, más allá de desencuentros personales o institucionales, Laporta dejó claro que el legado del astro argentino sigue siendo incuestionable dentro de la historia del Barcelona. "La relación está deteriorada, pero él es un mito del barcelonismo", dijo.

La salida del 10

Por último, Laporta explicó de forma clara la salida de Messi, la cual que se adelantó por la situación económica del club y del contrato que la Liga quería que los clubes firmaran para ceder sus derechos de televisión por casi 50 años.

"Nosotros no quisimos firmar lo de CVC para poder inscribirlo porque considerábamos que era perjudicial para el club. El Barsa está por encima de jugadores, directivos o presidentes y no lo podíamos hacer. Es lo que más triste me ha dejado como presidente. Son momentos decepcionantes como cuando se fue Koeman, Xavi, Piqué u otros. Las cantidades de su contrato si lo renovábamos eran inasumibles y por eso no pudo continuar", explicó.

"Tanto Messi como otros jugadores los conocía de mi primera etapa y los quieres y aprecias. Estamos muy agradecidos a todos estos jugadores, pero el Barsa también ha hecho mucho por ellos. No pudo ser y Leo no pudo continuar", cerró.