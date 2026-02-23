UEFA suspende a Prestianni por incidente racista con Vinicius

-

Acusado de proferir insultos racistas al brasileño Vinicius, el delantero argentino de Benfica, Gianluca Prestianni, fue suspendido provisionalmente por la UEFA y se perderá el miércoles el partido de vuelta de los playoffs de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, anunció este lunes la instancia europea.

El jugador brasileño acusó al atacante argentino, de 20 años, de haberle llamado "mono" en el partido disputado en Lisboa, luego de que Vinicius celebrara con un baile el único tanto del encuentro.

Sin conocer aún las conclusiones de la investigación anunciada por la UEFA, su Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) decidió "suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competiciones de clubes de la UEFA para el que fuera, en otras circunstancias, elegible" por presunta "conducta discriminatoria", anunció el organismo.

Sanción mínima

Esta medida cautelar no afectará "cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su correspondiente traslado a los órganos disciplinarios de la UEFA", precisó la instancia en su comunicado.

El Benfica aceptó "total espíritu de colaboración, transparencia, apertura y sentido de la claridad con las medidas anunciadas hoy por la UEFA", según un comunicado del club publicado después.

Si la UEFA encuentra culpable a Prestianni de proferir insultos racistas a Vinicius, de 25 años, la sanción mínima al delantero argentino será de 10 partidos de suspensión, según el reglamento del organismo europeo.

Prestianni, que discutió con Vinícius mientras se tapaba la boca con la camiseta, negó las acusaciones del brasileño: "Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", escribió en sus redes horas después del partido.

Sin embargo, el delantero madridista Kylian Mbappé aseguró que el argentino "llamó mono cinco veces a Vinicius" y consideró que "un jugador así no merece más jugar la Liga de Campeones".