Yeri Mua recibe depósito monetario por error, pero se niega a devolver el dinero

Yeri Mua aseguró que no devolverá el dinero que una fanática depositó por error a su cuenta y ha desatado una ola de críticas.

Una vez más, la influencer y youtuber Yeri Cruz Varela, mejor conocida como "Yeri Mua" volvió a genera polémica, luego de que una admiradora diera a conocer que le hizo un depósito monetario por error. Sin embargo, la creadora de contenido se rehúsa a devolver el dinero.

Según publicaciones de medios mexicanos, la afectada se identificó como Arlette Onofre, una mujer originaria de Tamaulipas, quien cometió la equivocación de transferir 1,400 pesos mexicanos (Q602.39) a la cuenta de Yeri Mua mientras intentaba enviarle dinero a su esposo.

"El lunes le dije a mi esposo que tenía dinero en mi tarjeta, y que iba a transferir 1,400 pesos a su cuenta. En vez de transferir a la cuenta de mi esposo me equivoqué y le mandé a la cuenta de Yeri Mua, a la que tenía registrada", dijo la fanática.

Así respondió Yeri Mua

Tras difundirse el caso, la famosa mexicana no tardó en responderle de manera tajante.

"Yo ya no tengo acceso a esa cuenta. No tengo manera de regresarte ese dinero porque no tengo el acceso. Tienes que marcarle a tu banco para que ellos te puedan ayudar a resolverlo porque no puedo hacer nada".

No es la primera vez que Yeri se ve envuelta en un escándalo, hace unas semanas un grupo de usuarios lanzó una petición mundial para recolectar firmas y crear presión para que esta sea cancelada de redes sociales.

Han pedido que la youtuber ya no tenga acceso a Facebook, y así evitar que su contenido se siga difundiendo en esa plataforma, esto debido a las constantes polémicas en las que se ve envuelta y el tipo de contenido que comparte.