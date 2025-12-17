Hijo del cineasta Rob Reiner comparece por primera vez en la corte por parricidio

-

Nick Reiner, hijo del director de cine Rob Reiner, es el principal sospechoso del asesinato de sus padres.

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, compareció este miércoles por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles acusado por el asesinato de sus padres, aunque su audiencia de imputación fue pospuesta.

El hijo del reconocido matrimonio de Hollywood se presentó detrás de un vidrio en la breve audiencia, de acuerdo con medios de comunicación presentes en la sala. Permanecerá detenido sin derecho a fianza, y deberá ser imputado el 7 de enero.

"Hay asuntos muy complejos y serios asociados a este caso", dijo a la salida del tribunal el abogado de Nick Reiner, Alan Jackson.

"Esto requiere ser examinado, observado y analizado", agregó Jackson a la salida de la presentación judicial.

Jackson pidió que el caso, "una tragedia devastadora que recayó sobre la familia Reiner", sea tratado con "mesura y dignidad". El abogado se negó a informar quién lo contrató.

Nick Reiner, que vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su adicción a las drogas. (Foto: redes sociales)

El crimen

Los cuerpos sin vida de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, la fotógrafa Michel Singer Reiner, de 70 años, fueron encontrados la tarde del domingo en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles. En la noche las autoridades detuvieron a Nick Reiner, de 32 años.

La fiscalía de Los Ángeles formalizó el martes dos cargos por homicidio en primer grado, con circunstancias agravantes por tratarse de múltiples asesinatos y por el uso de un cuchillo o arma mortal.

Puede ser condenado a prisión sin derecho a libertad condicional, o incluso a la pena de muerte. Sin embargo, el despacho no ha decidido al respecto, informó el martes el fiscal Nathan Hochman.