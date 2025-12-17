Temporada alta: más de 24 mil personas han arribado al país en esta temporada

-

Entre los países más visitados están Estados Unidos y México.

A una semana de la Navidad, se registra el 9% de aumento del flujo migratorio en el país, más de 21 mil personas han salido al extranjero y más de 24 mil han arribado, según indica el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

De acuerdo con el IGM desde el 12 de diciembre comenzó la temporada alta del flujo migratorio, por lo que recomienda a los guatemaltecos que previo a viajar verifiquen los requisitos de ingreso del país de destino, así como portar sus documentos vigentes.

Otro aspecto importante antes de viajar es consultar si existe arraigo migratorio, lo cual lo puede verificarse en la página de Internet: igm.gob.gt.

El IGM también indicó que, ante el vencimiento del pasaporte en el aeropuerto funciona una ventanilla especial habilitada para extender la vigencia del pasaporte.

La mayoría de guatemaltecos suele viajar por esta temporada principalmente a los Estados Unidos, seguido de México, El Salvador, Panamá y Costa Rica.

(Foto: IGM)

Salir con tiempo

El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), también ha reportado temporada alta, por lo que recomiendan a los usuarios anticipar su llegada aún más del tiempo recomendado por las líneas aéreas para evitar contratiempos.

Es importante que sus documentos estén en orden para agilizar su paso por los diferentes controles del aeropuerto.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), también recomienda a los guatemaltecos hacer uso de las plataformas digitales de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para llenar la Declaración Jurada del Viajero hasta con 72 horas de anticipación.

También la mayoría de líneas aéreas cuentan con checking digital, lo cual evita demora.