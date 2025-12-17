Bajas temperaturas se esperan para la noche y madrugada de este jueves

El clima estará fresco durante el día, pero por la noche bajará la temperatura.
Para la mañana de este jueves 18 de diciembre se esperan nublados del norte al centro del país.
Además, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé lluvias ligeras en la Franja Transversal del Norte, sur de Petén y Caribe.
La nubosidad se irá reduciendo al mediodía.
Por la tarde habrá un aumento de la nubosidad con presencia de lluvias cortas, acompañadas de actividad eléctrica en Occidente, Franja Transversal del Norte y Altiplano Central.
No se descartan lluvias ligeras en otros sectores del país.