Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Bajas temperaturas se esperan para la noche y madrugada de este jueves

  • Por Jessica González
17 de diciembre de 2025, 15:20
Durante el día el ambiente estará fresco. (Foto: Shutterstock)

Durante el día el ambiente estará fresco. (Foto: Shutterstock)

El clima estará fresco durante el día, pero por la noche bajará la temperatura.

OTRAS NOTICIAS: ¡Atención! El IGSS otorgará un "bono extraordinario" a sus pensionados

Para la mañana de este jueves 18 de diciembre se esperan nublados del norte al centro del país. 

Además, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé lluvias ligeras en la Franja Transversal del Norte, sur de Petén y Caribe.

La nubosidad se irá reduciendo al mediodía.

Por la tarde habrá un aumento de la nubosidad con presencia de lluvias cortas, acompañadas de actividad eléctrica en Occidente, Franja Transversal del Norte y Altiplano Central.

No se descartan lluvias ligeras en otros sectores del país.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar