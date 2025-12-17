Capturan a presuntos asaltantes que intentaban huir en un taxi

-

Los detenidos intentaron huir en un taxi, al ver la que la policía los perseguía.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a extranjera y localizan droga durante allanamiento

Una coordinación entre comisarías permitió la captura de César Augusto López Chajón, de 24 años, y Esvin Josué Chamalé Can, de 27, que fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Dicha aprehensión se ejecutó en la 19 calle y calzada Atanasio Tzul, zona 12, cuando se movilizaban en un vehículo usado como taxi.

(Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Al realizarles una revisión les incautaron un arma de gas comprimido, que se presume era usada para amenazar de muerte a las víctimas, también les encontraron cinco celulares de los que no supieron indicar la procedencia, uno de los aparatos fue reconocido por una de las víctimas quien identificó a los presuntos asaltantes.

Los agentes de la PNC estaban en alerta ya que a la sede de la zona 19 ingresó un hombre indicando que dos sujetos desconocidos que se transportaban en un carro corinto con identificación de Mixco, bajo amenazas de muerte lo habían despojado de un celular y otras prendas de valor.

(Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Intentan huir

Los ahora detenidos al observar sobre la 13 calle que una patrulla de la PNC los estaba siguiendo optaron por acelerar, pero ya otras unidades se habían unido a la búsqueda por lo que fueron copados en la 19 calle.

César Mateo, vocero de la PNC dijo, "Se ha verificado en el sistema de solvencias y a los ahora aprehendidos no les aparecen antecedentes policiacos ni ningún alias, estamos indagando más para confirmar o descartar si son parte de alguna mara que se dedica al robo de celulares, los que luego son usados para el cobro de la extorsión".

Fueron trasladados a la Torre de Tribunales y llevados al juzgado de turno, junto con lo incautado, el vehículo fue movilizado a un predio bajo el resguardo de la policía.

Asaltantes con taxi y residentes en Mixco capturados en flagrancia



El taxi tiene registro de Emixtra



En la 19 calle de la calzada Atanasio Tzul, zona 12, policías de la comisaria 14 alertados sobre presuntos asaltantes, capturaron a César López, de 24 años y pic.twitter.com/OxokrQ70Iz — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 17, 2025

Los agentes hacen un llamado a la población para que de forma personal puedan implementar un plan de seguridad, esto para no ser objeto de la delincuencia ya que por estas fechas se incrementan los asaltos, una de las sugerencias, es, no sacar billetes de alta denominación en la calle, no usar celulares de gama alta en la calle.