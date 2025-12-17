Inicia la venta de entradas para shows de Shakira en El Salvador

Arranca la venta de boletos para "Las mujeres ya no lloran tour" de Shakira, en El Salvador.
La colombiana visitará el país centroamericano el 12, 14 y 15 de febrero de 2026, en el Estadio Mágico González y ya inició la venta de maners oficial.
Obtén tus entradas
En el sitio oficial de El Salvador, ya pueden obtener sus entradas en Fun Capital, ingresa aquí.
En Guatemala puedes obtenerlas de manera oficial a través de Ticket Asa. Ingresa aquí.
Precios:
Ultra Platinum: $275 (Q2,106.50)
Platinum $225 (Q1,723.50)
VIP de pie $150 (Q1,149)
Tribuna baja $115 (Q880)
Tribuna Alta $90 (Q689.40)
Preferencial $90 (Q689.40)
General $70 (Q536.20)
Tribuna baja $45 (Q344.70)