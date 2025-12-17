Nápoli y AC Milan chocan en las semis de la Supercopa italiana

Un año después de haber ganado la Supercopa de Italia con un entrenador que acababa de aterrizar en su banquillo, el AC Milan pone en juego el título a partir de este jueves (1:00 p.m. en directo por Sky) en Riad contra el Nápoli, esta vez con muchas más certezas y expectativas.
Las escenas de felicidad en los vestuarios de los rossoneri hablaban por sí mismas: con un habano entre los labios, el portugués Sergio Conceiçao, sonriente tras haber conquistado el primer trofeo del Milan desde 2022 tras remontar contra el Inter (3-2), se atrevió incluso a bailar.
Pero la felicidad del técnico portugués, que llegó a San Siro para reemplazar a su compatriota Paulo Fonseca, no duró mucho y su salida dio paso a Massimiliano Allegri, que ha transformado a los rossoneri y los ha llevado al subliderato de Serie A.
El club lombardo no lo tendrá nada fácil ante el Nápoli. El vigente campeón de la Serie A es tercero, a solo dos puntos del líder, pero, diezmado por las lesiones, necesita recuperar aire.
El regreso a la convocatoria de Romelu Lukaku, de vuelta tras una lesión en el muslo que le mantenía apartado desde mediados de agosto, podría ser el impulso que necesitan los hombres de Antonio Conte.
La otra semifinal, el viernes, enfrentará al Bolonia, vencedor de la Copa de Italia, contra el subcampeón de Italia en 2025 y actual líder del campeonato, el Inter.