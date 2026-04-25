¿Qué le falta al Barcelona para que sea bicampeón de LaLiga?

-

El FC Barcelona está cada vez más cerca de coronarse bicampeón de LaLiga 2025-2026. El conjunto dirigido por Hansi Flick dio un paso firme este fin de semana tras imponerse 2-0 como visitante al Getafe CF, resultado que, combinado con el empate 1-1 del Real Madrid frente al Real Betis, le permitió ampliar su ventaja a 11 puntos en la cima.

Con apenas 15 unidades en disputa, el panorama favorece ampliamente al conjunto culé, que ya comienza a hacer cuentas para asegurar matemáticamente el título. El llamado "número mágico" del Barcelona es 13, lo que significa que depende completamente de sí mismo para sellar el campeonato en las próximas jornadas.

El escenario más inmediato para asegurar el título podría darse en la siguiente fecha. Si el Barcelona vence a CA Osasuna y el Real Madrid no logra superar al RCD Espanyol, los blaugranas se consagrarían campeones de forma anticipada. De concretarse esta combinación, el Clásico del próximo 10 de mayo perdería tensión competitiva, aunque sumaría un ingrediente especial: el pasillo de honor de los merengues al nuevo monarca.

Los culés son los actuales campeones de LaLiga y quiere repetir el título en este 2026. (Foto: FCB)

Sin embargo, existe otro escenario que mantiene el suspenso. Si ambos equipos ganan sus respectivos compromisos —Barcelona ante Osasuna y Real Madrid frente al Espanyol—, el título quedaría reservado para el enfrentamiento directo entre ambos gigantes del fútbol español. En ese caso, el conjunto catalán tendría la posibilidad de coronarse en el Clásico, levantando el trofeo frente a su eterno rival.

Así, la próxima jornada será determinante para definir si el Barcelona asegura el campeonato antes del duelo más esperado de la temporada o si todo se decidirá en un Clásico que podría quedar marcado en la historia reciente de LaLiga.