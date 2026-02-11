Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hombre dispara al aire en medio de una revelación de género (video)

  • Por Reychel Méndez
11 de febrero de 2026, 14:44
En medio de la celebración desenfunda el arma de fuego. (Foto: Redes Sociales)

En medio de la celebración desenfunda el arma de fuego. (Foto: Redes Sociales)

La celebración se llevaba con emoción y felicidad hasta que el papá del bebé saca un arma de fuego y dispara al aire.

OTRAS NOTICIAS: ¡Por la ventana! Sorprenden a hombre ingresando a un negocio para robar (video)

Un video que circula en redes sociales muestra cómo en una revelación de género en Guastatoya, El Progreso, el papá del bebé saca su arma y dispara al aire.

Los padres que visten de blanco y están frente a sus invitados esperan con emoción el color del humo, al ver que este es azul, el papá arma en mano dispara en repetidas ocasiones.

Mientras los balazos retumban, familiares y amigos aplauden y celebran. 

Mira aquí la reacción del futuro papá:

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar