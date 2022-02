"Fui humillada": le niegan el ingreso a un parque por su vestimenta

La reconocida modelo vestía un top con un escote muy pronunciado, razón por la que le impidieron el ingreso al parque de diversiones.

OTRAS NOTICIAS: Le niegan abordar un avión a ex Miss Universo por su vestimenta

Whitney Paige Venable, es una modelo estadounidense que decidió denunciar a los empleados del parque de diversiones Universal Studios.

La mujer dijo a través de su cuenta de TikTok que se sintió discriminada y sexualizada, luego de que le impidieran el acceso al lugar por su vestimenta. Agregó que se ese hecho le provocó humillación y vergüenza.

Según narró, el personal del parque de solicitó que se cubriera el pecho con otra prenda de vestir, pero al ver que no lo hizo porque no podía le solicitaron que se retirara de la entra principal.

"Me sentí humillada y avergonzada. Me pidieron que me cambiara mi top para poder entrar, creo que es porque mi pecho es natural y grande, eso hace a la gente sentirse incómoda, pero hasta donde yo sé, mi ropa no iba en contra de las reglas", contó.

(Foto: Instagra/Whitneypaige.tv)

Así vestía

La modelo de 26 años, se mostró indignada y señaló que en el lugar habían más mujeres con atuendos similares al de ella, el cual no iba contra el reglamento interno.

Whitney Paige, iba vestida con un short y crop top. No es la primera en la que se ve involucrada en una situación de esta misma índole, ya que en 2021 se volvió viral luego de que Twitter le diera de baja su cuenta, en donde ella enfatizó que fue porque es muy sexy y las personas se ponían celosa de ella.

Sus declaraciones en ese entonces, causaron burlas y los internautas no dudaron en criticarla, algunos aprovecharon para decirle que su contenido era muy explícito y que probablemente violaba las políticas de seguridad de algunas redes sociales.

(Foto: Instagram/Whitneypaige.tv)

*Con información de 20 Minutos.