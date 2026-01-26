¡Multa de Q25 mil! Sancionado por carrera clandestina en Santa Catarina Pinula

El conductor habría sido denunciado por vecinos en distintas ocasiones y fue sancionado con Q25 mil por realizar carreras clandestinas.
Tras varias denuncias de vecinos sobre carreras clandestinas en motocicletas, un equipo de la autoridad de tránsito de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula realizó un operativo para mantener el orden vial.
Luego de realizar las investigaciones en el centro de monitoreo de la PMT de Santa Catrina Pinula se logró detener a uno de los responsables de esta actividad, consignarle la motocicleta e imponerle una sanción ya que este tipo de carreras están prohibidas según el artículo 185, inciso C) del reglamento de tránsito.
Este tipo de carreras se frecuentan en la calle principal de Cuchilla del Carmen en Santa Catarina Pinula.
La multa fue impuesta por Q25 mil y la motocicleta fue trasladada al predio municipal mientras se resuelve la situación del conductor.
Asimismo, las autoridades recomiendan denunciar este tipo de actividades para darle seguimiento y evitar la participación de más personas en estas acciones.