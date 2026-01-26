¡Video! Así rescataron a mujeres atrapadas en un carro volcado en zona 12

-

La colisión de dos vehículos dejó a dos personas heridas y obstrucción en el tránsito vehicular en los alrededores de la zona 12.

Durante la mañana de este lunes 26 de enero, dos vehículos protagonizaron un accidente de tránsito en la 6 avenida y 6 calle de la colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

Tras el percance, por razones aún desconocidas, uno de los autos involucrados quedó volcado en la vía pública.

Al lugar asistieron elementos de Bomberos Municipales para brindar atención prehospitalaria a dos mujeres de 73 y 55 años que quedaron atrapadas durante el choque.

Información preliminar indica que las heridas iban como pasajeras. Tras la revisión de los socorristas las trasladaron a la traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para que médicos pudieran brindarle la atención correspondiente.

De este hecho solo se reportan daños materiales. (Foto: CBM)

Los bomberos también revisaron a los pilotos, quienes no presentaban golpes y se quedaron en el lugar con las autoridades para resolver su situación legal.

En el video se puede observar como varios socorristas ayudan a una mujer a salir por la una de las puertas mientras la ambulancia espera a un costado.

Así rescataron a una mujer atrapada dentro de un vehículo luego que se suscitara una colisión en La Reformita.



: CBM pic.twitter.com/FIE4gaBrPi — REYCHEL GRACIELA MENDEZ GRAJEDA (@GrajedaRey83294) January 26, 2026