Le prohibieron subir a un bus por vestir un top lencero y lo denunció en redes

Una joven en España denunció en redes sociales que fue discriminada al no permitírsele abordar un transporte público por vestir con un top de encaje, similar a una pieza de lencería.

OTRAS NOTICIAS: Gracias a Google descubrió que su novio tenía un bebé con otra mujer

En su cuenta de Twitter contó:

"Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada", afirmó.

Cristina Durán publicó su molestia y etiquetó a la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT Valencia).

En el post adjuntó la fotografía de su vestuario afirmando que este había sido el único bus en el que le pasaba esto.

De inmediato fue tendencia y generó un debate acerca del por qué sí y por qué no debería usar ese tipo de blusas al salir.

El medio español El País indagó el Reglamento de Prestación y Uso del Transporte Urbano en Autobuses para la Ciudad de Valencia, que fue aprobado por el Ayuntamiento y aplicado desde el 15 de noviembre de 2019 y disponible en la página web de la empresa.

En el listado no existe ninguna norma sobre el código de vestimenta para poder subir a un medio de transporte público.

Muchos internautas mostraron su apoyo a la afectada.