Cobradora de préstamos es asesinada en plena carretera

Según información preliminar, el ataque a la cobradora fue directo.
Jennifer Contreras, conocida por su labor como cobradora de préstamos "gota a gota", fue víctima de un ataque armado que le cobró la vida mientras se desplazaba en motocicleta en el kilómetro 103 del departamento de Escuintla.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima quedó sin vida en la orilla de la carretera y a unos metros del cuerpo fue localizado el vehículo de dos ruedas en el que circulaba, por lo que se presume que se trató de un ataque directo.
La Policía Nacional Civil acordonó la escena del crimen mientras el Ministerio Público labora en la recolección de evidencias que serán útiles para fortalecer la investigación y dar con los criminales.