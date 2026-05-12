¿Se retira LeBron James? El “Rey” deja abierto su futuro en la NBA

La eliminación de los Lakers de Los Ángeles en la postemporada de la NBA volvió a poner en duda el futuro de LeBron James, quien reconoció que todavía no sabe si seguirá jugando o si pondrá fin a una de las carreras más exitosas en la historia del baloncesto.
OTRAS NOTICIAS: Florentino Pérez convoca elecciones y se volverá a postular
Tras la barrida 4-0 sufrida ante el Oklahoma City Thunder el lunes en las semifinales de la Conferencia Oeste, el veterano alero explicó que primero se tomará un tiempo para analizar su futuro junto a su familia.
"Volveré a casa, hablaré con mi familia y cuando llegue el momento sabrán qué decisión tomaré", declaró el máximo anotador histórico de la NBA, de 41 años.
El "Rey" finaliza contrato con los Lakers y la franquicia angelina parece enfocada en construir el proyecto alrededor del esloveno Luka Doncic, quien se perdió gran parte de la postemporada por lesión.
El cuatro veces campeón de la NBA dejó abierta la posibilidad de continuar en otro equipo o incluso retirarse, aunque dejó claro que su pasión por el juego sigue intacta.
Pese a la eliminación, LeBron volvió a firmar una destacada campaña y en el último partido frente al Thunder registró 24 puntos y 12 rebotes. Además, lideró a los Lakers en anotación y asistencias durante los playoffs.
"No tengo nada más que demostrar en esta liga. Ya lo hice todo, pero sigo intentando competir y ganar campeonatos", sentenció.