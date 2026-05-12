Florentino Pérez convoca elecciones y se volverá a postular

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El presidente del Real Madrid se ha mostrado molesto con diversas versiones sobre su supuesta salida del club.

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este martes que va a convocar elecciones y presentarse a la reelección, descartando la dimisión.

El poderoso dirigente, de 79 años, afirmó en una rueda de prensa que ha pedido "a la junta electoral que inicie el proceso electoral a la junta directiva" del club.

"No voy a dimitir", dijo Pérez, en rueda de prensa, añadiendo que ha pedido "a la junta electoral que inicie el proceso electoral a la junta directiva", confirmando que se va a presentar.

Pérez aseguró que buscará un nuevo mandato para hacer frente a una "absurda campaña" contra el coloso madrileño, que el fin de semana cayó 2-0 ante el FC Barcelona, su eterno rival, y se despidió de cualquier chance de ganar la liga.

"NO VOY A DIMITIR" Florentino Pérez desactivó los rumores en Real Madrid. pic.twitter.com/EI20IQ4VAV — SportsCenter (@SC_ESPN) May 12, 2026

"No voy a dimitir", dijo Pérez. "He tomado esta decisión porque se ha provocado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid".

"Llevo 26 años aquí y ha sido una época maravillosa", aseguró.

El presidente merengue denunció campañas periodísticas y de distintos sectores sociales contra el club, afirmando que se están aprovechando los malos resultados de la temporada para atacarlo personalmente.

Así ha comenzado la rueda de prensa de Florentino Pérez:



❌ "Lamento decirles que NO voy a dimitir"



EN DIRECTO: https://t.co/XhBxaJ1tN3 pic.twitter.com/ht77Yaq8oX — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 12, 2026

"Quiero acabar con esta corriente antimadridista que quiere acabar con el Real Madrid", sostuvo Pérez.

"Me presento para devolver el patrimonio a sus socios", apuntó. "Si quiere venir alguien a presentarse, que no amague y que se presenten, pero que digan lo que van a hacer, cómo van a financiar".