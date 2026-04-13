Leeds suma tres puntos de oro en Old Trafford ante el United

El Leeds United se llevó una victoria vital para su permanencia en la Premier League este lunes al imponerse 2-1 en su visita al Manchester United, que jugó casi medio partido en inferioridad numérica por la expulsión del argentino Lisandro Martínez.
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En este encuentro que cerró la fecha 32, el delantero suizo Noah Okafor castigó la floja defensa del United con un doblete en la primera parte (5', 29') antes de que Martínez fuera expulsado tras tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin a los 56 minutos.
El mediocampista brasileño Casemiro recortó distancias para el United en Old Trafford con un gol de cabeza a centro de Bruno Fernandes (69). Pero el Leeds resistió para lograr su primera victoria contra los Red Devils desde su sorprendente triunfo en la FA Cup de 2010, cuando militaba en la tercera categoría.
El club de Yorkshire pudo celebrar su primera victoria en la máxima categoría contra el United desde 2002 y su primer triunfo liguero en Old Trafford en 45 años.
El técnico interino del Manchester United, Michael Carrick, arremetió contra el árbitro Paul Tierney por expulsar a Lisandro Martínez.
"Ni siquiera sé cómo describirlo. No es un agarrón, no es un tirón, no es agresivo. Lo toca y lo expulsan. Lo peor de todo es que lo expulsan para corregirlo, por un error claro y manifiesto. Es increíble", dijo.