Presidenta de la CC pide no ceder la soberanía a los tribunales internacionales

La presidenta de la CC, Leyla Lemus, indica que la supremacía constitucional es el límite del Derecho Internacional.

La presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Leyla Lemus, advirtió que la apertura al derecho internacional no puede significar la renuncia a la supremacía constitucional ni a la voluntad democrática nacional.

Las declaraciones de la magistrada fueron hechas durante su intervención en la inauguración del Congreso Internacional de Derecho Constitucional, que se celebrará este jueves y viernes en el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac).

En un discurso se centró en los desafíos contemporáneos de la justicia constitucional y destacó que el orden constitucional es el fundamento de la convivencia democrática, del Estado de Derecho y que su defensa constituye una afirmación de la soberanía popular.

Lemus asumió la presidencia de la CC este año. (Foto: Carlos Álvarez / Soy502)

"El orden constitucional no es una abstracción teórica. Es el fundamento de la convivencia democrática y del Estado de Derecho. Es el pacto social que cada nación ha construido desde su historia, sus valores culturales, desde sus aspiraciones colectivas", afirmó Lemus.

Agregó que "defender ese orden constitucional no es aislamiento" sino la "afirmación de la voluntad popular soberana expresada en la Constitución".

La presidenta de la CC señaló que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos representa un avance civilizatorio, pero que su aplicación debe respetar los límites de la soberanía nacional.

"La apertura al derecho internacional no puede significar la renuncia a la supremacía ni a la subordinación de la voluntad democrática nacional. Hay instancias que carecen de la legitimidad popular que sí poseen nuestros textos constitucionales", declaró la magistrada.

También hizo un llamado a ejercer un pensamiento crítico riguroso frente a las crecientes competencias de organismos internacionales y regímenes supranacionales, los cuales según ella "plantean profundas interrogantes sobre la vigencia de la supremacía y la soberanía constitucional".

Lemus alertó sobre la fragmentación del orden jurídico generada por la multiplicación de instancias internacionales con capacidad de revisar decisiones de los tribunales nacionales.

Los magistrados de la CC participaron en el Congreso Internaciona de Derecho Constitucional. (Foto: Carlos Álvarez / Soy502)

"Cuando se reconocen a tribunales internacionales la capacidad de revisar o de anular decisiones de nuestros más altos tribunales nacionales, se genera una tensión que erosiona la coherencia del sistema jurídico", puntualizó la magistrada

Señaló que la judicialización de la política y la politización de la justicia quebrantan el equilibrio democrático.

"Cuando los tribunales constitucionales tienen que asumir funciones de poderes políticos o cuando sus decisiones responden a presiones ideológicas antes que a la interpretación técnica del derecho, amenazamos la democracia, tanto con la ausencia de control constitucional", la presidenta de la CC.

Subrayó que Guatemala y los países del continente han asumido compromisos internacionales de manera voluntaria, pero enfatizó que su cumplimiento debe realizarse de "buena fe".

El Congreso Internacional de Derecho Constitucional reúne a juristas, académicos y autoridades judiciales de distintos países para debatir los retos de la justicia constitucional en un contexto de globalización y crecientes interacciones entre el derecho interno y el derecho internacional.