Léon Marchand impone nuevo récord en Mundial de Natación

La gran estrella de la natación masculina actual, el francés Léon Marchand, pulverizó el récord del mundo de los 200 metros estilos para meterse en la final de esta prueba, este miércoles en el Mundial de Natación que se disputa en Singapur.

El francés de 23 años, cuádruple campeón olímpico en París-2024, se impuso en semifinales con un crono de 1:52.69, mejorando en más de un segundo la marca que tenía el estadounidense Ryan Lochte desde 2011 (1:54.00).

Marchand, que ya tenía la mejor segunda marca de la historia (1:54.06, lograda el año pasado en París), buscará el jueves su sexto título mundial.

En una jornada en la que las grandes estrellas no compitieron por medallas, el tunecino Ahmed Jaouadi logró el primer gran triunfo de su carrera al colgarse el oro en los 800m libre con un soberbio crono de 7:36.88.

Woooooorld Record

Leon Marchand strikes on his first night of racing in Singapore #AQUASingapore25 pic.twitter.com/V19LdCGIFR — World Aquatics (@WorldAquatics) July 30, 2025

El nadador magrebí, cuarto en esta distancia en París-2024, superó por más de tres segundos a los alemanes Sven Schwarz (7:39.96) y Lukas Maertens (7:40.19), mientras que el estadounidense Bobby Finke, campeón olímpico de los 1500m, quedó cuarto, fuera del podio.

El italiano Simone Cerasuolo y el estadounidense Luca Urlando se convirtieron en los nuevos campeones del mundo de los 50m braza y los 200m mariposa, respectivamente.

El campeón olímpico y plusmarquista mundial de los 100m libre, el chino Pan Zhanle, protagonizó la gran sorpresa al quedar fuera de la final de esta distancia, luego de ser el 10º clasificado en semifinales.