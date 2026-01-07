Leonardo García y Flaminia Villagrán se comprometen en Guatemala

La pareja lleva más de dos semanas recorriendo el país.
Tras cuatro años de noviazgo recién cumplidos, la doctora Flaminia Villagrán y el actor mexicano Leonardo García dan el siguiente paso en su relación.
Durante su estadía en Guatemala, García sorprendió a Villagrán con el anillo de compromiso en lo que parece ser una cena romántica.
En la imagen que circula en las plataformas, la doctora le da un beso en la mejilla al actor, mientras presume con orgullo la argolla que tanto había estado esperando.
Leonardo lució elegante para la ocasión con un vestido negro, mientras que Flaminia se vistió con glamour al usar un vestido café con un collar de diamantes.
La pareja lleva alrededor de 15 días en el país y han aprovechado su estancia al escalar el volcán de Pacaya, degustar la pizza cocinada con lava y celebrar su cuarto aniversario.