Lewandowski, presentado con el Chicago Fire: "Tengo que aprender del soccer"

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Terminada su etapa en el Barcelona y el futbol europeo, el polaco Robert Lewandowski expresó este martes su ilusión por sumarse al Chicago Fire de la MLS aunque su primera tarea no vaya a estar sobre el césped.

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"Primero que nada, tengo que aprender que ahora es soccer", dijo el exdelantero del Barcelona en tono de broma en su presentación con su nuevo club.

"No sé por qué ustedes lo llaman soccer y no futbol. Es fútbol, hombre, no se juega con las manos", opinó el veterano artillero después de participar en su primer entrenamiento con el equipo.

Lewandowski, que cumplirá 38 años en agosto, se comprometió con Chicago hasta el final de la campaña 2027-2028 en un fichaje anunciado a finales de junio.

El ariete explicó su decisión de abandonar el futbol europeo después de sus últimas cuatro temporadas en el Barcelona, en las que conquistó tres títulos de la liga española.

"No quería quedarme en un club diferente de Europa por todo lo que hicimos en el Barcelona, no me lo podía imaginar", señaló.

pic.twitter.com/ZsifkH1i04 — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 14, 2026

"No es fácil mudarse de Europa a Estados Unidos, pero por otro lado estamos muy ilusionados. Es un nuevo capítulo bonito y hermoso en nuestra vida, y queremos disfrutarlo mucho", afirmó el también exjugador del Bayern Munich.

Lewandowski, uno de los más prolíficos artilleros de este siglo con más de 700 goles en su carrera, es la mayor apuesta realizada por el Chicago Fire para regresar a sus lejanos tiempos de gloria.

Esta franquicia conquistó su único título en 1998, en su temporada debut en la MLS, y luego perdió las finales de 2000 y 2003.

"Estoy muy contento de unirme al Chicago Fire", remarcó el polaco Hablé con Bastian (Schweinsteiger) y con (Thomas) Müller y los dos me explicaron cómo funciona la MLS", señaló.

El delantero podría tener sus primeros minutos en la visita del Vancouver Whitecaps de Müller a Chicago este jueves, cuando la MLS reanudará actividades tras el parón por el Mundial 2026.