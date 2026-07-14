¿Qué es el FVS? La herramienta que ayudará al arbitraje en Liga Nacional

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala, por medio de su Departamento de Arbitraje, dio inicio este martes con la inducción sobre el Football Video Support (FVS).
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Esta es una herramienta avalada por la FIFA que marcará un paso importante en la modernización del arbitraje nacional y que está prevista para implementarse durante la temporada 2026-2027 de la Liga Nacional.
La capacitación se desarrolló en las instalaciones de la Fedefut y estuvo dirigida por Grego Scott Barrkey, instructor designado por la FIFA, quien explicó el funcionamiento del sistema, sus protocolos de aplicación y resolvió las principales dudas de los asistentes.
A la actividad acudieron directivos, árbitros, entrenadores, jugadores y capitanes de los clubes de Liga, quienes conocieron de primera mano el proceso de utilización de esta tecnología.
El FVS representa una alternativa al tradicional VAR, adaptada para competiciones con menor infraestructura, permitiendo la revisión de jugadas específicas mediante el apoyo de video bajo un protocolo establecido por la FIFA.