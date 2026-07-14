Karim Adeyemi llegará a Barcelona para cerrar su fichaje

El Barcelona está a un paso de concretar la incorporación del atacante alemán Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund. Su llegada está prevista para este miércoles, jornada en la que deberá superar el reconocimiento médico antes de oficializar su vínculo con el conjunto dirigido por Hansi Flick.
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De acuerdo con información del Diario Sport y Mundo Deportivo, una vez finalizados los exámenes médicos y completados los últimos detalles contractuales, el futbolista firmará un acuerdo que lo unirá al club catalán hasta junio de 2031.
La operación entre ambas entidades se habría cerrado por un monto cercano a los 22 millones de euros fijos, a los que podrían añadirse otros siete millones si el jugador conquista títulos con el club. Además, el Dortmund conservará un 20 % de los ingresos de una futura transferencia del jugador.
Si el proceso se desarrolla según lo previsto por la directiva azulgrana, Adeyemi se incorporará a los entrenamientos el viernes y quedará a disposición de Flick para comenzar a trabajar con el resto del plantel.
Su presentación oficial, sin embargo, podría retrasarse debido a que el presidente del club, Joan Laporta, permanece en Estados Unidos siguiendo la recta final del Mundial.