Bala perdida hiere a un vendedor de periódicos en Villa Nueva

El hombre habría resultado herido debido a que fue víctima de un disparo al aire.
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Edgar Blanco, de 64 años, atendía su puesto de venta de periódicos en la 13 avenida de la colonia Linda Vista, zona 4 de Villa Nueva, cuando sintió un fuerte impacto en la cabeza y, al llevarse la mano, descubrió que estaba sangrando.
Un familiar que se encontraba cerca alertó a los Bomberos Voluntarios, quienes le brindaron atención prehospitalaria. Los socorristas le limpiaron la herida, le colocaron un vendaje y lo trasladaron al Hospital de Especialidades, ubicado en el kilómetro 22 de dicho municipio.
Médicos informaron que la lesión era superficial y no comprometía su vida. Sin embargo, debido a la edad de la víctima, decidieron mantenerlo en observación durante 24 horas.
Según testigos, en el lugar no se escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que las primeras hipótesis apuntan a que el vendedor fue alcanzado por una bala perdida, presuntamente disparada al aire.
César Mateo, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), hizo un llamado a los propietarios de armas de fuego a evitar este tipo de prácticas. "Las balas que se disparan al aire vuelven a caer y pueden causar lesiones graves o incluso la muerte de personas inocentes, incluidos sus propios familiares", advirtió.