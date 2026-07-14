Esta fue la última publicación de famosa cantante guatemalteca fallecida

La sorpresiva muerte de la guatemalteca conmocionó al ámbito musical del país.
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La muerte de Wendy Miranda, cantante guatemalteca, fue reportada este martes 14 de julio, dejando un vacío en el ámbito musical del país.
Miranda fue la voz principal de varias agrupaciones musicales como Grupo Fiesta, Los Francos de Totonicapán y Orquesta Dcarvel.
La artista guatemalteca era muy activa en sus redes sociales, constantemente compartía videos y fotos.
Esta fue su última publicación en Instagram:
Familia, amigos y colegas han lamentado el suceso a través de redes sociales.
Hasta ahora se desconoce la causa de su muerte.