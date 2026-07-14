Capturan a dos hermanos tras ser señalados de abuso en Quetzaltenango

Durante los operativos a los hermanos de 26 y 35 años se les decomisaron 11 celulares en seguimiento a un caso de abuso.
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En dos allanamientos realizados por investigadores policiales y peritos del Ministerio Público en la aldea El Reposo, Génova, Quetzaltenango, capturaron a los hermanos Aldo "N", de 26 años e Ingrid "N", de 35, sindicados de violación.
Durante las diligencias se procedió al decomiso de 11 celulares y otros indicios que servirán para fortalecer los procesos de investigación en seguimiento a una investigación por un caso de abuso sexual.
La orden de aprehensión fue emitida por un juzgado local, por lo que ambos quedaron en prisión preventiva.
Los señalados quedaron a la espera de solventar su situación penal ante juez que lo requiera.