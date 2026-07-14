Guatemalteca Lesly Batzín representa al país en la Organización de Naciones Unidas

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La guatemalteca Lesly Batzín representa a Guatemala y a los pueblos indígenas en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

Batzín es egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y estudiante de la Maestría en Diplomacia, Política y Estrategia de la Universidad Galileo de Guatemala, además es madre y emprendedora.

Foto: Universidad Galileo.

Originaria de Patzún, Chimaltenango y maya kaqchikel, fundó en 2008 una empresa llamada "Creaciones Betzy", especializada en la elaboración de textiles guatemaltecos, brindando empleo a mujeres tejedoras de comunidades cercanas a su hogar, muchas de ellas madres solteras.

Un duro cambio motivó a Batzín a profesionalizarse

En 2020, cuando la pandemia envió a la población a su hogar, su emprendimiento cayó obligándola a cerrar, dejándola a ella y al resto de mujeres textiles sin sustento.

"Tuve que migrar fuera de Guatemala pues la situación no se prestaba para conseguir un trabajo formal", afirmó, agregando que salió de las fronteras y viviendo la situación de los guatemaltecos fuera de so país tomó la decisión de regresar realizar sus estudios universitarios.

Foto: Universidad Galileo.

"Me hermané con muchas personas migrantes... Esto me llevó a pensar de qué manera podía incidir, trabajar y ayudar a los hermanos compatriotas en otros países".

"Analizando la situación y viendo los desafíos, me di cuenta que debía continuar mis estudios por ello ingresé a estudiar una carrera en Relaciones Internacionales, me encantó porque entre los temas tocaba derechos humanos", expresó en una entrevista en su alma mater, la Universidad Galileo.

Asi llegó Lesly Batzín a Naciones Unidas

En 2024 mientras cursaba Relaciones Internacionales, Lesly tuvo la oportunidad de recibir a un delegado de Naciones Unidas, en el proceso, realizó acompañamientos durante una investigación acerca del uso de pesticidas en el país; el delegado afirmó que la guatemalteca contaba con el potencial requerido para representar a Guatemala en la ONU.

Foto: Universidad Galileo.

En 2025 se abrió una convocatoria en la organización, para un representante de organizaciones indígenas, "mi equipo me postula y tras pasar por el proceso de selección fui convocada y viajé a Ginebra, Suiza, como miembro observador, en el mecanismo relacionado a un tratado internacional sobre plásticos. Fue una experiencia importante en mi carrera", contó.

Lesly Batzín Foro Permanente de Naciones Unidas, sobre Pueblos Indígenas

Luego de esta experiencia, la Asociación Maya Wayo'b que integra, la postuló para representar a los pueblos indígenas del área de Chimaltenango, en la sesión 25 del Foro Permanente de Naciones Unidas, sobre Pueblos Indígenas, un proceso difícil ya que se revisa meticulosamente a que la persona que represente llene los requisitos requeridos".

Foto: Universidad Galileo.

"La preparación para estar en espacios como estos es clave para poder incidir, representar y hacer un buen papel", expresó.

En el foro trabajó junto a representantes indígenas de todos los continentes, participando en el análisis de temas como salud, políticas públicas, transición justa, criminalización de líderes, derechos humanos y el impacto mundial de los pesticidas.

"Me di cuenta de que para los pueblos indígenas del mundo la falta de inclusión es uno de los más grandes desafíos".

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