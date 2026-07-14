Caso Los estilistas de los Cápitol sigue en tribunales con más detalle de lo sucedido

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El caso "Los estilistas de los Cápitol" comenzó con la denuncia de un cliente que acudió a un salón de belleza pero fue retenido contra su voluntad.

La investigación, conocida como "Los estilistas de Los Cápitol", puso bajo la lupa una supuesta estructura que, según el Ministerio Público (MP), utilizaba establecimientos de belleza para cometer robos, retenciones ilegales y agresiones sexuales. Tres de los principales acusados fueron absueltos en 2025 por falta de pruebas, pero el proceso judicial aún no concluye.

Con la audiencia de continuación de juicio contra Carlos Josué Aquino suspendida por el juez César Amézquita, titular del Tribunal Tercero de Sentencia, este martes 14 de julio se continúa en tribunales el caso que surgió en 2022.

Dicha estructura criminal involucraba a clientes que acudían a un salón de belleza en dicho centro comercial, en donde eran retenidos y despojados de sus pertenencias.

En el caso "Los estilistas de los Cápitol", las víctimas eran captadas en salones de belleza. (Foto: archivo/Soy502)

Además, en algunos casos se sabe que las víctimas fueron abusadas sexualmente dentro de los salones.

También, según declaraciones de testigos, los supuestos estilistas ofrecían masajes en un cuarto del salón de belleza, en donde eran retenidos contra su voluntad y exigían cantidades de dinero para no hacerles daño y dejarlos en libertad.

Entre los delitos que les fueron imputados se señalan violación con agravación de la pena, robo agravado y plagio o secuestro.

Dictan absolución

En este caso han sido procesadas varias personas, tal es el caso de los tres estilistas que fueron absueltos el 22 de octubre por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, acusados de secuestro, robo y violación, al determinar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.

Es de resaltar que, en caso, el MP había solicitado penas de entre 28 y 36 años de prisión.

El caso "Los estilistas de los capitol", se refiere a una estructura criminal que utilizaba salones de belleza para captar a sus víctimas. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/k1rt2i6UZM — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 14, 2026

Durante el proceso, la defensa argumentó inconsistencias en los testimonios y falta de evidencia científica que vinculara a los señalados con los hechos.

Juicio contra Aquino

Sin embargo, pese a que fue dictada la resolución descrita, existen procesos en los los señalados son una única persona, tal es el caso de Aquino, ya que el pasado 1 de julio el Tribunal Tercero de Sentencia Penal reanudó el juicio,

En esta ocasión, durante el debate el MP renunció a algunos testigos, sin embargo, este martes 14 de julio se escuchó a un testigo protegido que narró cómo fue retenido en contra de su voluntad.

Por último, para el próximo 28 de julio se fijó la fase conclusiones, en donde el MP podrá solicitar una condena contra Aquino.