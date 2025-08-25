En día de motines: proponen ley para crear nuevos centros de detención

-

Mediante una nueva normativa, se busca reformar la Ley PINA y crear nuevos centros de detención en casos de menores en conflicto con la ley penal.

El mismo día en que tuvo lugar un motín en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, más conocido como Gaviotas, en el Congreso se conoció una iniciativa de ley que busca crear recintos especializados para la internación de quienes cumplan 18 años y hayan sido detenidos aun siendo adolescentes.

Identificada con el registro 6599, la propuesta es impulsada por el diputado Cándido Leal, del bloque Vamos, y plantea modificar la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley PINA).

El objetivo sería impedir que adultos convivan con menores en las instalaciones donde se trabaja para su reinserción, tras haber cometido algún delito.

De esa cuenta, el proyecto establece que una vez un interno cumpla la mayoría de edad, tendría que ser trasladado a un centro especializado, donde no solo hubiere atención diferenciada entre hombres y mujeres, sino que también se les clasificaría "conforme a la gravedad de los hechos cometidos en conflicto con la ley penal".

Fuente: Iniciativa de ley 6599

Los fondos

Según la iniciativa, para la creación de las citadas instalaciones, el Ministerio de Finanzas Públicas tendría que asignar un aporte inicial de Q50 millones a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), la cual estaría a cargo de los nuevos centros.

"Este aporte inicial será utilizado por la creación de infraestructura, capacidades técnicas, formación y contratación de personal especializado y equipamiento tecnológico", reza el texto.

La propuesta se entregó en la Dirección Legislativa del Congreso el pasado 4 de agosto, pero cobró relevancia debido a los disturbios de este lunes 25.

De acuerdo con lo previsto, la iniciativa se leería en el pleno de diputados, en la sesión de este martes 26. Con ello, sería remitida a una comisión, para su análisis y posterior dictamen.

Q50 millones es el aporte inicial que se propone para crear los nuevos centros de detención.

Motín en Gaviotas

Este lunes 25 de agosto se registró un motín en el Centro Especializado de Reinserción Juvenil (CER I), protagonizado por 34 adultos vinculados a la Mara Salvatrucha. Se trataría de jóvenes que están internos desde que eran menores, por haber cometido alguna falta.

La SBS confirmó que para la tarde, los disturbios continuaban. Según lo informado, los internos retuvieron a tres colaboradores que cada día ingresan alimentos al centro. Tras varias horas de diálogos, los rehenes fueron liberados y llevados a centros asistenciales con golpes.