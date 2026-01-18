Liberan a 28 guardias que estaban como rehenes en Fraijanes II

Los 28 guardias penitenciarios se encontraban como rehenes de los privados de libertad.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la tarde de este domingo 18 de enero que lograron liberar a 28 guardias que estaba retenidos por los reclusos en el centro carcelario Fraijanes II.
Esto luego que desde ayer sábado habían sido tomados como rehenes durante los disturbios ocasionados por los reos.
Varios de ellos son atendidos por Bomberos Voluntarios, ya que presentan síntomas de deshidratación, según informó la PNC.
De momento se desconoce si las autoridades han retomado el control por completo de esta cárcel, la cual quedaba pendiente luego de que sometieran al orden a los prisioneros de Renovación I y del Preventivo de zona 18, donde también hubo motines el pasado sábado.
*Noticia en desarrollo.