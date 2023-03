Liberan a hombre que pasó 34 años en prisión por un crimen que no cometió

Un hombre que fue condenado a 400 años de prisión y ya había estado encarcelado durante 34 años, fue dejado en libertad al comprobarse que no era culpable del delito por el que se le acusaba.

Un hombre identificado como Sidney Holmes, quien había sido sentenciado injustamente a 400 años de prisión y ya había cumplido 34 años de estar en la cárcel, fue liberado por las autoridades.

Esto después de que se comprobara que no había cometido el robo a mano armada, por el que se le acusaba y estuvo encarcelado más de tres décadas.

Holmes fue acusado en 1988, en las cercanías de Fort Lauderdale, en Florida. En 2020, se comunicó con la Unidad de Revisión de Sentencias del Condado, para argumentar que era inocente de lo que se le acusaba.

El sentenciado había sido incluido entre los sospechosos por las características de su vehículo, que según una de las dos víctimas del robo, coincidían con un vehículo visto en el lugar del incidente.

Sin embargo, el carro tenía diferencias con el vehículo que habría estado involucrado en el robo. Pese a tener una coartada y que las autoridades no tuvieran evidencia física o científica en su contra, fue condenado.

Tras el reclamo de inocencia, todos los cargos fueron desestimados y un juez aprobó la solicitud para anular la condena.

Recibido por familia y amigos

Tras su salida de prisión, familiares y amigos del hombre de 57 años, lo esperaban con lágrimas de alegría, para poder abrazarlo y mostrarle su cariño.