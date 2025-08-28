Libros infantiles que enseñan las creencias de Dios

Los libros ayudan a transmitir valores y principios cristianos.
La lectura es uno de los mejores medios por los que un niño puede aprender y expandir su conocimiento, así que te recopilamos los mejores libros para que puedan aprender acerca de las enseñanzas de Dios.
La Biblia para todos los niños tiene el propósito de dar a conocer la palabra del Señor mediante los relatos bíblicos, en un lenguaje sencillo, inspirador y dinámico, apto para chicos de 3 a 8 años.
La serie Valientes de escritos bíblicos retrata las historias de los hombres que siguieron a Cristo. Los infantes podrán conocer la vida del apóstol Pablo, Esteban y Tomás, así como héroes cristianos modernos como Nicolás, Patricio y Valentín.
Serie Valientes:
- Esteban: El valiente testigo de Dios
- Tomás: El valiente misionero de Dios
- Pablo: El valiente apóstol de Dios
- El valiente niño que decidió seguir a Jesús
- Nicolás: El valiente evangelista de Dios
- Valentín: El valiente dador de regalos de Dios
Toda la Biblia en un año para niños es ideal para todos los hogares cristianos que desean que los jóvenes comprendan las escrituras desde temprana edad. Incluye las 50 lecciones, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Jesús te llama: 365 lecturas devocionales para niños está pensado para que Jesús le hable directamente al corazón de los niños, teniendo un estilo cálido y fácil de comprender.
Cerramos con broche de oro con Épica: la historia que transformó al mundo, ya que presenta la historia bíblica con una forma única y original, siendo desarrollada para quienes se sienten atraídos por la ficción o los cómics, teniendo un formato al estilo de novela gráfica.