Libros infantiles que enseñan las creencias de Dios

-

Los libros ayudan a transmitir valores y principios cristianos.

PODRÍA INTERESARTE: Norma Yurié Ordóñez invita a leer sus espejismos de bolsillo

La lectura es uno de los mejores medios por los que un niño puede aprender y expandir su conocimiento, así que te recopilamos los mejores libros para que puedan aprender acerca de las enseñanzas de Dios.

La Biblia para todos los niños tiene el propósito de dar a conocer la palabra del Señor mediante los relatos bíblicos, en un lenguaje sencillo, inspirador y dinámico, apto para chicos de 3 a 8 años.

La palabra de Dios en un lenguaje claro y dinámico. (Foto: Shutterstock)

La serie Valientes de escritos bíblicos retrata las historias de los hombres que siguieron a Cristo. Los infantes podrán conocer la vida del apóstol Pablo, Esteban y Tomás, así como héroes cristianos modernos como Nicolás, Patricio y Valentín.

La serie "Valientes" acerca a los niños a los héroes de la fe. (Foto: Shutterstock)

Serie Valientes:

Esteban: El valiente testigo de Dios

Tomás: El valiente misionero de Dios

Pablo: El valiente apóstol de Dios

El valiente niño que decidió seguir a Jesús

Nicolás: El valiente evangelista de Dios

Valentín: El valiente dador de regalos de Dios

"Toda la Biblia en un año para niños" ofrece 50 lecciones. (Foto: Shutterstock)

Toda la Biblia en un año para niños es ideal para todos los hogares cristianos que desean que los jóvenes comprendan las escrituras desde temprana edad. Incluye las 50 lecciones, desde Génesis hasta Apocalipsis.

"Épica" presenta la historia bíblica en formato de novela gráfica. (Foto: Shutterstock)

Jesús te llama: 365 lecturas devocionales para niños está pensado para que Jesús le hable directamente al corazón de los niños, teniendo un estilo cálido y fácil de comprender.

Cerramos con broche de oro con Épica: la historia que transformó al mundo, ya que presenta la historia bíblica con una forma única y original, siendo desarrollada para quienes se sienten atraídos por la ficción o los cómics, teniendo un formato al estilo de novela gráfica.