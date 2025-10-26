Arde la Premier: Arsenal amplía ventaja en la cima y Aston Villa hunde al City

-

El Manchester City cayó 1-0 en el campo del Aston Villa, en la que fue su primera derrota desde finales de agosto, este domingo en la jornada 9 de la Premier League, donde queda ahora a 6 puntos del líder, el Arsenal, que ganó 1-0 el derbi al Crystal Palace.

Nueve partidos llevaba invicto el City, teniendo en cuenta todas las competiciones, desde su derrota el 31 de agosto ante el Brighton. En sus tres últimos triunfos ni siquiera había recibido un gol, ante Brentford, Everton y Villarreal.

Pero la racha terminó este domingo, con un remate del internacional polaco Matty Cash en un saque de esquina lanzado por el argentino Emiliano Buendía, en el minuto 19.

Erling Haaland creyó igualar justo antes del tiempo adicional (minuto 90) pero su remate en el segundo palo estaba en fuera de juego.

Fue uno de los pocos destellos de la estrella noruega, de la que sigue siendo muy dependiente el City.

La ley del ex

Eberechi Eze (minuto 39) consiguió el tanto de la victoria gunner ante el Palace en el Emirates Stadium.

Eze es uno de los fichajes estelares del Arsenal para esta temporada y aprovechó este duelo ante su exequipo para conseguir su primer tanto en Premier League con su nueva camiseta.

Marcó mediante un remate acrobático, después de una falta de Declan Rice mal despejada por la zaga del Palace.