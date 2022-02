Líderes de Occidente aíslan a Rusia del sistema financiero internacional

Los países líderes de Occidente han acordado dejar afuera del sistema financiero internacional a Rusia ante la invasión que realizan en Ucrania.

Mediante un comunicado emitido esta tarde, La Casa Blanca informa que la Comisión Europea, Estados Unidos y Canadá condenan la guerra de elección de Putin y los ataques contra la nación soberana y el pueblo de Ucrania.

"Apoyamos al Gobierno ucraniano y al pueblo ucraniano en sus heroicos esfuerzos para resistir la invasión de Rusia. La guerra de Rusia representa un asalto a las reglas y normas internacionales fundamentales que han prevalecido desde la Segunda Guerra Mundial, que estamos comprometidos a defender. Haremos que Rusia rinda cuentas y colectivamente nos aseguraremos de que esta guerra sea un fracaso estratégico para Putin", se asegura en el documento.

Se explica que a medida que las fuerzas rusas desencadenan su asalto a Kiev y otras ciudades ucranianas, están decididos a continuar imponiendo costos a Rusia que le aislarán aún más del sistema financiero internacional y de sus economías, con estas medidas en los próximos días.

Garantizarán que los bancos rusos seleccionados se eliminen del sistema de mensajería SWIFT. Esto asegurará que estos bancos estén desconectados del sistema financiero internacional y perjudique su capacidad para operar globalmente.

Impondrán medidas restrictivas que evitarán que el Banco Central de Rusia despliegue sus reservas internacionales de manera que socaven el impacto de nuestras sanciones.

Se comprometen a actuar contra las personas y entidades que facilitan la guerra en Ucrania y las actividades dañinas del gobierno ruso. Específicamente, limitar la venta de ciudadanía, los llamados pasaportes dorados, que permiten que los rusos ricos conectados con el Gobierno ruso se conviertan en ciudadanos de sus países y obtengan acceso a sus sistemas financieros.

As a result of Putin’s ongoing assault on Ukraine, @POTUS and the leaders of the European Commission, France, Germany, Italy, the UK, and Canada decided to take specific measures to further isolate Russia from the international financial system.

https://t.co/eZnPteQWD1 — The White House (@WhiteHouse) February 26, 2022

La próxima semana un grupo de trabajo transatlántico garantizará la implementación efectiva de dichas sanciones financieras al identificar y congelar los activos de las personas y empresas sancionadas que existen dentro de nuestras jurisdicciones. Así mismo, aseguran aplicar sanciones y otras medidas financieras y de ejecución a funcionarios y élites rusos adicionales cercanos al gobierno ruso, así como a sus familias y facilitadores para identificar y congelar los activos que poseen en sus jurisdicciones. .

"Estamos con el pueblo ucraniano en esta hora oscura. Incluso más allá de las medidas que anunciamos hoy, estamos preparados para tomar más medidas para hacer que Rusia rinda cuentas por su ataque a Ucrania", finaliza el comunicado.