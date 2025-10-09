Es oficial: El juego entre Villarreal y Barcelona se disputará en el Hard Rock

-

El partido entre Villarreal y Barcelona, por la decimoséptima fecha del campeonato español, se disputará el 20 de diciembre en Miami, informó este miércoles La Liga.

"Ya está prácticamente terminado. En vez de jugarse en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal, se jugará en Miami", anunció Javier Tebas, presidente de la competencia española, en un evento de marketing deportivo en Miami.

El anuncio de Tebas llega días después de que la UEFA confirmara que el encuentro, originalmente programado en el estadio del Villarreal, se disputará en Estados Unidos.

NOTA INFORMATIVA.



LALIGA confirma la celebración en Miami del partido oficial entre @VillarrealCF y @FCBarcelona.



20 de diciembre de 2025 en el Hard Rock Stadium. — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 8, 2025

"Con este partido damos un paso histórico que proyecta a La Liga y al futbol español en una nueva dimensión", señaló Tebas en un comunicado publicado este miércoles.

El partido ahora se jugará en el Hard Rock Stadium de la "Capital del Sol", con una capacidad para más de 65,000 espectadores.

La UEFA aprobó el lunes la solicitud de la Federación Española de Futbol de trasladar la disputa del partido a Miami, a disgusto de los capitanes de ambos equipos, que tildaron la decisión de "falta de respeto" por ser excluidos de las consultas.