Por alterar datos: Ligan a proceso a cinco enfermeros de un centro de salud

-

Los enfermeros también son señalados de la mala aplicación y del mal manejo de vacunas, las cuales estaban en una temperatura inadecuada.

OTRAS NOTICIAS: Niña de 6 años resulta herida tras ser mordida por una serpiente de cascabel

Cinco enfermeros del centro de salud del municipio de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, fueron ligados a proceso penal, luego que se presentaran indicios de su responsabilidad en la comisión de al menos dos delitos.

Uno de los sindicados es David P. por los delitos de falsedad ideológica y abuso de autoridad. Mientras, Francisco C., Sandra G., Amilza M. y Wendy T. son señalados por los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de deberes, según indicó el Ministerio Público (MP).

El proceso se inició por la denuncia del rector de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Alta Verapaz, quien indicó que los cinco enfermeros, durante el período comprendido entre agosto y octubre de 2024, alteraron datos en el sistema de campaña del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Los enfermeros fueron denunciados por haber alterado datos en el sistema de campaña del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. (Foto ilustrativa: istock)

Mala aplicación y manejo de vacunas

Además, al momento de realizar la supervisión respectiva, se determinó la pérdida de la cadena de frío de biológicos, así como mala aplicación y mal manejo de vacunas por parte del personal de enfermería.

Los biológicos eran almacenados en la refrigeradora a una temperatura inadecuada y se encontraron ampollas congeladas y otras quebradas debido al congelamiento, informaron las autoridades.

Las ampollas eran almacenados en una refrigeradora a una temperatura inadecuada, y se encontraron algunas de ellas congeladas y otras quebradas debido al congelamiento. (Foto ilustrativa: istock)

Asimismo, se evidenció que el personal de enfermería del casco urbano actuó con negligencia, falsificando e inventando datos y reportando nombres de niños que no fueron vacunados para alcanzar una cobertura ideal, agregó el MP.

La judicatura les otorgó medidas sustitutivas y dio tres meses de plazo al Ministerio Público para concluir la investigación.