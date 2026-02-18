Niña de 6 años resulta herida tras ser mordida por una serpiente de cascabel

La menor fue atacada por la serpiente venenosa cuando se encontraba en su vivienda.
OTRAS NOTICIAS: Niño de 7 años queda herido tras ser atacado por un perro en la zona 7
Una niña de tan solo 6 años fue mordida por una serpiente de cascabel en la aldea Estancia Grande, ubicada en el municipio de San Raymundo.
Bomberos Voluntarios atendieron el llamado y tras brindarle atención prehospitalaria a la menor, la trasladaron de carácter urgente hacia la emergencia de pediatría del Hospital Roosevelt.
La niña fue recibida y quedó al resguardo de los médicos de turno, según informaron los socorristas la madrugada de este miércoles 18 de febrero.
Venenosa
Cabe destacar que este tipo de serpiente es altamente venenosa, lo cual puede provocar dolor intenso, hinchazón, daño tisular severo, hemorragias internas y, en casos extremos, insuficiencia orgánica.
Sin embargo, con una pronta atención médica la mortalidad es baja, según los expertos.